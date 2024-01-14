Fren yerine gaza bastı bahçe duvarını aştı. Bu ‘biraz da gülelim’ haberidir

Kaynak: DHA
Fren yerine gaza bastı bahçe duvarını aştı. Bu ‘biraz da gülelim’ haberidir
İstanbul Avcılar’da otomobil sürücüsü fren yerine yanlışlıkla gaza basınca önce kaldırıma çıkarak bahçe duvarını aştı. Kaza da can kaybı ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Avcılar Ambarlı mahallesinde otomobiliyle yolda ilerlediği sırada sürücü fren yerine gaza bastı. Hızla kaldırıma çıkan otomobil bahçe duvarını aştı. Binanın birinci katında bulunan dairenin duvarına çarparak durabildi.

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Sürücü ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı dairenin duvarında hasar olduğu tespit edildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün polisteki ifadesinde gaz ve fren pedallarını karıştırdığı için kaza yaptığını söylediği öğrenildi.

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Duvarı hasar gören dairede oturan Keriman Çavuşoğlu, "Mutfakta oturuyordum. Duvar yıkıldı cam zarar gördü " diye konuştu. Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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