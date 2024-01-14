Fren yerine gaza bastı bahçe duvarını aştı. Bu ‘biraz da gülelim’ haberidir

İstanbul Avcılar’da otomobil sürücüsü fren yerine yanlışlıkla gaza basınca önce kaldırıma çıkarak bahçe duvarını aştı. Kaza da can kaybı ya da yaralanan olmadı.