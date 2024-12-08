Fren yerine gaza bastı, kayalıklardan uçtu

Kazada sürücü yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Babalı Mahallesi'nde meydana geldi. 07 YOU 35 plakalı otomobilin sürücüsü, fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basınca aracın kontrolünü kaybetti. Hızla kayalıklardan aşağıya uçan otomobil, büyük bir hasar aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Otomobil ise ekiplerin çalışmaları sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.