Fren yerine gaza bastı, kayalıklardan uçtu

Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu bir otomobil kayalıklardan uçtu

Kazada sürücü yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Babalı Mahallesi'nde meydana geldi. 07 YOU 35 plakalı otomobilin sürücüsü, fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basınca aracın kontrolünü kaybetti. Hızla kayalıklardan aşağıya uçan otomobil, büyük bir hasar aldı.

aw345639-02.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Otomobil ise ekiplerin çalışmaları sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Fren yerine gaza bastı, kayalıklardan uçtu
Fren yerine gaza bastı, kayalıklardan uçtu
'Dur' ihtarına uymayan aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı
'Dur' ihtarına uymayan aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı
Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın sır ölümü kaza değilmiş Adli Tıp Raporu çıktı
Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın sır ölümü kaza değilmiş Adli Tıp Raporu çıktı
Ümit Özdağ Genel İdare Kurulu'na katılacak yeni isimleri açıkladı
Ümit Özdağ Genel İdare Kurulu'na katılacak yeni isimleri açıkladı
Ahmet Çakar Mourinho'yu EYT'li ilan etti
Ahmet Çakar Mourinho'yu EYT'li ilan etti