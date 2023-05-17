Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti

Olay, Kurtpınar Mahallesi'nde bulunan bir madencilik işletmesinde gerçekleşti. İş makinesi sürücüsü M.G. tarafından kullanılan iş makinesinin freni boşalması sonucu kontrolü kaybetti.

İş makinesi, kontrolsüz bir şekilde hareket ederek önce işçi Hüseyin Soylu'ya çarptı ve ardından bir duvara çarparak durabildi. Bu trajik olayda, Hüseyin Soylu iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. İşletme yönetimi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından iş makinesinin altından çıkarılan işçinin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Kazanın ardından iş makinesi sürücüsü M.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylı incelemeler yapılıyor.