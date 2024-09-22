Freni boşalan tır denize düştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, freni boşalan bir tırın denize düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskihisar Mahallesi’ndeki arabalı vapur iskelesinde, 34 EM 3127 plakalı tırın dorsesinden ayrılması sırasında frenlerinin boşalması sonucu araç denize düştü.

Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçtan sızan yağ ve mazotun yayılmasını önlemek amacıyla denize halat bariyer ve emici pedler yerleştirildi.

Tır, vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, ekipler sudan numune aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tırın dorsesinden ayrılarak hareket ettiği, bir kişinin aracı durdurmaya çalıştığı ve ardından aracın denize düştüğü anlar yer alıyor.