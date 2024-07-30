Freni patlayan halk otobüsünün görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Freni patlayan halk otobüsünün görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni patlayan halk otobüsü, kaldırımdaki iki kişiye çarptıktan sonra 700 metre ileride durabildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Seyitgazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü M.G.'nin kullandığı 38 AB 334 plakalı halk otobüsünün freni patladı. Kontrolünü kaybeden otobüs, kaldırımdaki Celalettin T. ve Esma D.'ye çarptıktan sonra trafik ışıkları ve yaya geçidi levhasını devirdi ve alt geçide girdi.

Bu sırada otobüste bulunan Mesut B. dışarıya atladı. Otobüs, yaklaşık 700 metre ilerledikten sonra durdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, otobüs şoförü ve yaralı dört kişi hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş, "Aracın freni tutmadı, kaldırımdan geliyordu. Ben de görünce donakaldım. Yaralı kadının elinde bir çocuk vardı, çocuk çekildi ama kadın otobüsün altında kaldı," şeklinde ifadelerde bulundu.

Kazanın ardından yapılan incelemede, feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişinin son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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