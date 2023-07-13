Freni patlayan kamyon dehşet saçtı

İzmir’e seyir halinde olan domates yüklü kamyonun freni patladı. Kamyon 2 otomobil ile 1 yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü. 2’si ağır 5 kişi ise yaralandı.

Freni patlayan kamyon dehşet saçtı

(İHA) Kaza saat 21.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi girişinde meydana geldi.

Çanakkale'den İzmir’e seyir halinde olan şoförün kimliği ve plakası öğrenilemeyen domates yüklü kamyonun iddiaya göre freni patladı.

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Kamyon şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önünde seyir halinde olan 35 TIS 39 plakalı otomobile, ardından da 35 EKS 068 plakalı yolcu otobüsü ile 06 CKE 758 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

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Kamyon kasasındaki domatesler yola savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, diğer sürücüler durumu, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Kazada 35 TIS 39 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kamyon şoförü ile yanında bulunan yolcu da yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir’in Edremit ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

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Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Çanakkale-İzmir karayolunun İzmir istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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