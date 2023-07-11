Karpuz dolu kamyon hurdaya döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karpuz yüklü kamyona arkadan çarpan kamyon sürücüsü yaralandı. Hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karpuz dolu kamyon hurdaya döndü

İHA'nın haberine göre kaza, Gönen-Bandırma karayolu Edincik kavşağında meydana geldi. Ali Karaalp idaresindeki 42 EKD 68 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan gelen 16 ER 601 plakalı Hikmet Deniz (51) yönetimindeki kamyon arkadan çarptı.

Kazanın şiddeti ile kamyonun kupası ağır hasar aldı ve sürücü kamyonda sıkıştı. Kamyon sürücüsü Hikmet Deniz, Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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