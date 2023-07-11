Minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki yolcu minibüsü hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada minibüsteki 6 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Minibüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 14.30 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen 34 M 4558 plakalı yolcu minibüsü, Gümüşhane Sokak üzerinden caddeye çıkmaya çalışan 34 AR 9329 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çapmanın etkisi ile minibüsün camı kırılırken, 6 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"MİNİBÜSÜN CAMI PATLADI"

Kazayı gören Murat Turan, "Yolcu minibüsü ana caddeden geliyor, hafriyat kamyonu ara yoldan geliyor. Birbirlerini görmediler galiba kaza oldu. Yolcu minibüsünün camı patladı. 6 kişi hafif yaralandı. Ağır yaralı yoktu. Bu caddede sürekli kaza oluyor" dedi.

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