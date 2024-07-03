Freni patlayan otomobil paramparça oldu: 5 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli – İzmir karayolunda seyir halinde olan 07 AAB 978 plakalı otomobil, Hacieyüplü Kavşağı geçince, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı ve ağaçlara çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil paramparça olurken, otomobilin ön tarafı çarptığı ağaca takılı kaldı. Kopan motor ve diğer kısımları ise yola saçıldı. Kazada, parçalanarak savrulan otomobilde bulunan 6 kişiden 5’i yaralandı.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

İlk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yapılan temizlik çalışmaları sonrası trafik normale döndü.

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.