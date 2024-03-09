Frenle gazı karıştıran sürücü otomobiliyle fırına daldı

Büyükçekmece'de fırına gelen müşteri fren yerine gaz pedalına basınca otomobil iş yerine girdi.

Atatarük Mahallesi Parmaksız caddesi üzerinde bulunar bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın fırından alışveriş yapmak için otomobili ile geldi. Sürücü, çocuğunun da bulduğu otomobili fırının önüne park etmeye çalıştığı esnada fren yerine gaz pedalına bastı. Kontrolden çıkan otomobil fırına daldı. Fırına dalan otomobil iş yerinin camlarını kırarak reyonları devirdi. Reyonların olduğu noktada çalışan Raisa Köp'ün bacağı devrilen tezgahın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bacağından yaralanan Köp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"FRENE DİYE GAZA BASIP İÇERİYE GİRİYOR"

Yaralanan çalışanın eşi Aziz Köp, "Sabah dolabı temizlerken, Geliyor burada, buraya park etmesi gerekirken içeri girmeye çalışıyor ki girecek yer yok burada. Yanlışlıkla frene diye gaza basıp içeriye giriyor. Benim hanımın ayağı da arabayla tezgahın altında kalıyor. 2 yerinden ezik" dedi.