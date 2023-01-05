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Böyle frikik görülmedi. Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Güney Asya Liginde oynanan bir maçta kullanılan serbest vuruş sosyal medyada olay yarattı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 14:58
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Frikiği izleyenler şaşırdı. Öyle bir yere vurdu ki

Böyle frikik görülmedi. Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
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Güney Asya Liginde oynanan bir maçta ceza sahası içinde kullanılan serbest vuruş organizasyonu, sosyal medyada olay oldu.

Genç takımların aralarında oynandığı maçta kullanılan serbest vuruşta 4 kişi topun üstünden atlayıp geçtikten sonra 5. kişi topa vurdu.

Vuruş sonunda top rakip oyunculara sekerek uzaklaştırıldı.

Rakip takım bu pozisyondan yararlanamazken kayda alınan bu görüntü, sosyal medyada defalarca izlendi.

 

 

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