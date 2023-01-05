Böyle frikik görülmedi. Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Güney Asya Liginde oynanan bir maçta ceza sahası içinde kullanılan serbest vuruş organizasyonu, sosyal medyada olay oldu.
Genç takımların aralarında oynandığı maçta kullanılan serbest vuruşta 4 kişi topun üstünden atlayıp geçtikten sonra 5. kişi topa vurdu.
Vuruş sonunda top rakip oyunculara sekerek uzaklaştırıldı.
Rakip takım bu pozisyondan yararlanamazken kayda alınan bu görüntü, sosyal medyada defalarca izlendi.
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