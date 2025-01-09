FTSE 100 Endeksi'nde dalgalanma sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
FTSE 100 Endeksi'nde dalgalanma sürüyor

Birleşik Krallık Borsası FTSE 100 Endeksi'nde dün %0,3'lük bir artış kaydederek kazançlarını artırdı. Ancak, FTSE 250'nin %2'lik düşüşü ve endişeler yatırımcıları etkiledi.

Birleşik Krallık borsasında, FTSE 100 Endeksi, Perşembe günü %0,3'lük bir artışla kazançlarını sürdürürken, FTSE 250 Endeksi Çarşamba günü %2 oranında bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, endeksin Mayıs ayından bu yana gördüğü en düşük seviyelere gerilemesine neden oldu. Yatırımcılar, Birleşik Krallık içindeki ekonomik endişelerle birlikte, borsa üzerindeki baskıyı hissetti.

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TESCO VE MARKS & SPENCER SATIŞLARINI ARTIRDI

Tesco, güçlü bir Noel satış büyümesi bildirdi. Şirket, taze gıda ve "Finest" premium ürünlerinin etkisiyle %3,7'lik bir artış sağladı. Öte yandan, Marks & Spencer, üçüncü çeyrekte %5,6'lık bir satış artışı kaydetti. Bu artışın %8,7'lik büyümeyle gıda satışlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak, Marks & Spencer'ın giyim ve uluslararası pazarlarda zayıf bir performans sergilemesi, şirketin toplam kârını olumsuz etkiledi.

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GREGGS VE B&M'İN GÜÇLÜ SATIŞ VERİLERİ

Greggs, 2024 yılı için 2 milyar sterlini aşan rekor satış rakamları açıkladı. Ancak, dördüncü çeyrekteki büyüme, özellikle sokaklarda müşteri sayısındaki azalma nedeniyle zayıf kaldı. Yine de şirket, 2025 yılında 140-150 yeni şube açmayı planlıyor. B&M, satışlarını %3,5 artırırken, 15p'lik özel temettü dağıtımı duyurdu. Bununla birlikte, şirketin kar tahminleri daraltıldı.

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YATIRIMCI ENDİŞELERİ VE HİSSE SENEDİ DÜŞÜŞLERİ

Pozitif raporlara rağmen, Tesco (-%3,7), Marks & Spencer (-%7,7), Greggs (-%7) ve B&M (-%9,5) hisseleri değer kaybetti. Bu düşüş, genel olarak Birleşik Krallık içindeki yatırımcı endişelerinin etkisiyle yaşandı. Analistler, özellikle iç piyasadaki zayıflama ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle temkinli bir yaklaşımın gerektiğini vurguladı.

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