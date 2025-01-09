FTSE 100 Endeksi'nde dalgalanma sürüyor

Birleşik Krallık borsasında, FTSE 100 Endeksi, Perşembe günü %0,3'lük bir artışla kazançlarını sürdürürken, FTSE 250 Endeksi Çarşamba günü %2 oranında bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, endeksin Mayıs ayından bu yana gördüğü en düşük seviyelere gerilemesine neden oldu. Yatırımcılar, Birleşik Krallık içindeki ekonomik endişelerle birlikte, borsa üzerindeki baskıyı hissetti.

TESCO VE MARKS & SPENCER SATIŞLARINI ARTIRDI

Tesco, güçlü bir Noel satış büyümesi bildirdi. Şirket, taze gıda ve "Finest" premium ürünlerinin etkisiyle %3,7'lik bir artış sağladı. Öte yandan, Marks & Spencer, üçüncü çeyrekte %5,6'lık bir satış artışı kaydetti. Bu artışın %8,7'lik büyümeyle gıda satışlarından kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak, Marks & Spencer'ın giyim ve uluslararası pazarlarda zayıf bir performans sergilemesi, şirketin toplam kârını olumsuz etkiledi.

GREGGS VE B&M'İN GÜÇLÜ SATIŞ VERİLERİ

Greggs, 2024 yılı için 2 milyar sterlini aşan rekor satış rakamları açıkladı. Ancak, dördüncü çeyrekteki büyüme, özellikle sokaklarda müşteri sayısındaki azalma nedeniyle zayıf kaldı. Yine de şirket, 2025 yılında 140-150 yeni şube açmayı planlıyor. B&M, satışlarını %3,5 artırırken, 15p'lik özel temettü dağıtımı duyurdu. Bununla birlikte, şirketin kar tahminleri daraltıldı.

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YATIRIMCI ENDİŞELERİ VE HİSSE SENEDİ DÜŞÜŞLERİ

Pozitif raporlara rağmen, Tesco (-%3,7), Marks & Spencer (-%7,7), Greggs (-%7) ve B&M (-%9,5) hisseleri değer kaybetti. Bu düşüş, genel olarak Birleşik Krallık içindeki yatırımcı endişelerinin etkisiyle yaşandı. Analistler, özellikle iç piyasadaki zayıflama ve ekonomideki belirsizlikler nedeniyle temkinli bir yaklaşımın gerektiğini vurguladı.