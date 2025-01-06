İngiltere iş dünyasında moraller dipte

İngiltere'deki iş dünyası, 2024 sonlarına yaklaşırken, eski Başbakan Liz Truss’ın Eylül 2022’deki "mini bütçesi" dönemini geride bırakacak şekilde, büyük vergi artışlarının etkisiyle en karamsar dönemini yaşıyor. Britanya Ticaret Odaları (BCC), iş dünyasının 2017 yılından bu yana vergi konusundaki en düşük moral seviyesine ulaştığını bildirdi. Anket sonuçlarına göre, şirketlerin önümüzdeki 12 ay için satış tahminleri de 2022 sonlarından bu yana en düşük seviyede.

İngiltere’nin perakende satışları beklentilerin altında kaldı

BCC Genel Müdürü Shevaun Haviland, “Bütçenin endişe verici yankıları anket verilerimizde açıkça görülüyor. Artan maliyetler ve vergiler altında şirketlerin güveni çökmüş durumda,” dedi. Özellikle, Maliye Bakanı Rachel Reeves’ın 30 Ekim’de açıkladığı 40 milyar sterlinlik vergi artışı, 1993 yılından bu yana yapılan en büyük vergi artışı olarak kaydedildi. Bu artışın büyük kısmı, işverenlerin ödeyeceği sosyal güvenlik primlerinden kaynaklanacak.

İngiltere Merkez Bankası, artan kamu harcamalarının 2025'te kısa vadeli bir büyüme sağlayacağını öngörse de, uzmanlar, vergi artışlarının çoğunlukla düşük istihdam, artan fiyatlar veya düşen kârlar ve yatırımlar gibi olumsuz sonuçlar doğurup doğurmayacağı konusunda belirsizliğini koruyor.

İngiltere’nin bütçe stratejisi değişiyor

BCC’nin yaptığı anketin sonuçlarına göre, katılımcıların %55’i fiyatlarını artırmayı planladıklarını belirtirken, bu oran bir önceki çeyrekte %39’dı. Ayrıca, %24’ü yatırımlarını kesmeyi düşünüyor, bu oran daha önce %18’di. BCC, 14 Ocak’ta işe alım niyetleriyle ilgili yeni veriler açıklayacağını duyurdu.

Bu karamsar tablo, S&P Global, Direktörler Enstitüsü ve Britanya Sanayi Konfederasyonu gibi diğer iş dünyası anketlerinden de benzer şekilde yansıdı. İngiltere ekonomisi, 2024’ün ilk yarısında 2023 sonlarındaki sığ resesyondan toparlanarak sağlam bir büyüme gösterdi, ancak 2024’ün üçüncü çeyreğinde büyüme duraksadı.

İngiltere Merkez Bankası, 2024’ün dördüncü çeyreği için sıfır büyüme öngörürken, 2025’te %1.5 oranında bir genişleme bekliyor.

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