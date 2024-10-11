FTSE sakin seyirde

Cuma günü, FTSE MIB endeksi 34,000 seviyelerinde neredeyse değişmeyerek, Avrupa'daki diğer endekslerle benzer bir temkinlilik sergiledi. Yatırımcılar, ABD'de beklenenden güçlü gelen enflasyon raporunu değerlendirirken, hafta sonu Çin'in olası teşvik önlemlerine dair güncellemeleri bekliyor. Kurumsal tarafta, Stellantis, CEO'su Carlos Tavares'in 2026'da emekli olacağını duyurmasının ardından %3'ten fazla değer kaybetti. Telecom Italia da %3.3'lük bir düşüş yaşadı. Öte yandan, Banca Monte Paschi Siena ve A2A, her biri neredeyse %2 değer kazanarak en iyi performansı gösteren hisseler arasında yer aldı. Haftalık bazda FTSE MIB, %1'den fazla bir kazanç elde ederek, diğer büyük Avrupa endekslerini geride bırakmaya hazırlanıyor. FTSE MIB (Milano Borsa Endeksi), Borsa Italiana'da işlem gören 40 önde gelen ve en likit şirketin performansını izleyen önemli bir hisse senedi endeksidir. Endeks, serbest dalgalanan ve piyasa değerine dayalı bir yapıya sahiptir. FTSE MIB Endeksi'nin temel değeri, 31 Ekim 2003'te MIB 30 Endeksi'nin kapanışında 10,644 puan olarak belirlenmiştir.