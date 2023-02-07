Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fatih Erbakan ve Ali Babacan ile görüştü

Oktay, görüşmede, Erbakan ve Babacan ile Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de hazır bulunduğu görüşme basına kapalı gerçekleşti. (AA)
Oktay, görüşmede, Erbakan ve Babacan ile Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer'in de hazır bulunduğu görüşme basına kapalı gerçekleşti. (AA)
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