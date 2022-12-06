Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafından aracında 100 kilo eroinle yakalanan eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz ile fotoğrafı olduğunun hatırlatılması üzerine söz aldı ve konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Kamuya ve basına açık bir toplantıda, bir ortamda yani kalabalıkta bir fotoğraf çektirmiş" diyen Oktay, "Kendisini hiç tanımam. Ne öncesinde ne sonrasında kendisiyle hiçbir irtibatım, herhangi bir konuyla ilgili olmamıştır" dedi.

Oktay, şunları ifade etti:

"Kamuya ve basına açık bir yerde biri fotoğraf çektiriyor ve birisi size merhaba diyor. Kendisiyle öncesinde de sonrasında da hiçbir irtibatım olmamıştır. İşlediği veya karıştığı hiçbir suç veya mahkemeye veya tutuklanmasıyla ilgili hiçbir makam, hiçbir mevki ve hiçbir şahsı aramam veya irtibat kurmam asla söz konusu olmamıştır, olamaz, bundan sonra da söz konusu olamayacağını çok net şekilde ifade ederim."

CHP'Lİ ÖZKOÇ, OKTAY'IN FİLİZ İLE MAKAM ODASINDA ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ

Oktay'ın konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Oktay ile Filiz'in birlikte verdiğini iddia ettiği 5 fotoğrafı TBMM'de gösterdi. "Az önce yalan söylediniz demek istemiyorum ama gerçek dışı konuştunuz" diyen Özkoç, Oktay'ın makamında çektirdiği öne sürülen fotoğrafı da gösterdi. "Daha 4-5 tane beraber resminiz var" diye konuşan Özkoç, Oktay'a, "Az önce yalan söylediniz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz, 2020 yılında aracında 100 kilo eroinle Hamzabeyli sınır kapısında yakalanmıştı. Filiz, söz konusu olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ayrıca Filiz'in otomobilinde yaklaşık 100 kilo eroin bulunmasına ilişkin haberlere erişim engeli gelmişti.