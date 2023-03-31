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Fuat Oktay KKTC’ye gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya gitti.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:24
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Fuat Oktay KKTC’ye gitti

Fuat Oktay KKTC’ye gitti
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İHA/ DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Oktay, Ercan Havalimanı’nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

“TALİHSİZ BİR OLAY”
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden dolayı KKTC’ye gelemediklerini ifade eden Oktay, “Kıbrıs’a gelen depremzedelerimize misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istedik. Aynı zamanda Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimizi yapacağız. Londra’da Ersin Tatar talihsiz bir olay yaşadı. Rum ve Yunanlıların nasıl hazımsız olduklarının bir göstergesidir.

“BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERDİK”
Türkiye olarak Kıbrıs’ın sürekli, her daim, her şartta yanında olduğunu göstermek adına buradayız. Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Türkiye’den selamlar getirdim. Bizim sadece iyi günlerimizde değil, kötü günlerimizde de bir ve beraberi dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha bütün dünyaya göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.



POLAT PAŞA CAMİ’NDE İFTAR YAPACAK
Oktay, KKTC'deki programı çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı'ndaki mezarlarını da ziyaret edecek. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek olan Fuat Oktay, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması'nın imza törenine ve ardından düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak. Oktay, Gazimağusa'daki Polat Paşa Camii'nde iftar yapacak.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELECEK
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yarın görüşecek olan Fuat Oktay, Türkiye'den gelen depremzedeleri evlerinde misafir eden ailelere de ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ayrıca AKP KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı üyeleriyle Lefkoşa'da buluşarak, Hala Sultan Camii'ndeki iftar programında KKTC'li vatandaşlarla bir araya gelecek.

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