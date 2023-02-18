AFAD eski Başkanı olan Fuat Oktay'ın 2015 ylında bol keseden attığı ortaya çıktı. 'Sıfır saniyede tüm Türkiye'de hazırız' demişti

Dönemin AFAD Başkanı Fuat Oktay'ın gazetelere yansıyan haberleri ortaya çıktı.

Fuat Oktay'ın AFAD Başkanı olduğu 2015 yılı Ağustos ayında "Gurur duyuyoruz" diyerek Türkiye Afet Müdahale Planı'nı (TAMP) büyük bir lansmanla açıklamıştı.

'Sıfırıncı saniyede tüm Türkiye'de hazırız' diyen Fuat Oktay açıklamalara dönemin gazetelerine aynen yansımıştı.



Hürriyet Gazetesi'nin

14 Ağustos Perşembe 2015 tarihinde saat 13:32'de yayımladığı

DHA imzalı haber kelimesi kelimesine aynen şu şekilde:



(Hürriyet Gazetesi'nin silme ihtimali olduğu ilgili link de şöyledir:

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkiye-afet-mudahale-plani-aciklandi-29812369)

"Türkiye Afet Müdahale Planı açıklandı" başlıklı haberi şöyle yayınlanmıştı:



'Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklandı. Felaket anında metrobüs yollarının avantajına dikkat çeken AFAD Başkanı Fuat Oktay, "Heliport ve havayollarımızda problem olmayacaktır. Deniz yollarına da ağırlık veriyoruz" sözlerini kaydetti.

AFAD Başkanı Fuat Oktay tarafından kurumun Hasdal'daki İstanbul Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul'daki olası deprem gibi afetlere karşı etkin müdahale için görev alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayan bir müdahale ağı oluşturduklarını söyleyen Oktay, "TAMP ile herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı şimdiden belirlenmiş durumda" dedi.

TÜM SENARYOLAR HAZIR

Deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve endüstriyel kazalar gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerini, görev ve sorumluluklarını uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde tanımlandığını belirten Oktay, çalışmalarının, iletişim ağı sayesinde ortak karar destek mekanizmaları ile daha hızlı koordinasyona imkân sağlayan web tabanlı bir bilgi sistemi olduğunu söyledi.

DAHA ÇOK HAYAT KURTULACAK

TAMP'ı destekleyen unsurlardan birinin de afet anında ihtiyaç duyulacak geçici barınma malzemelerinin gerekli yerlere zamanında ulaştırılması olduğunu ve kapsamda Türkiye çapında 22 Lojistik Merkezi kurulduğunu söyleyen Fuat Oktay, proje ile daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat kurtarılacağını, kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmalarının hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini, ekonomik ve sosyal kayıplar en aza indirileceğini ve kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale döneceğini söyledi.

TÜM İLLERDE GEÇERLİ

TAMP'ın 81 il için geçerli olacağını belirten Oktay, "Her bir il diğer ildeki ekiplerle birlikte ortak dili kullanabilecek. Geçmişten ders alarak müdahale sistemini değiştirdik. Afetler yaşanmadan önce riskin yönetimi önemli" dedi. Mega proje olarak adlandırdığı projenin afete hazır Türkiye sistemin parçası olacak bir platform olduğunu söyleyen AFAD Başkanı Oktay, "Mutlak ve mutlak zihniyet dönüşümü önemlidir" diye konuştu.

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Sunumunu olası deprem afetleriyle örneklendiren Fuat Oktay, "Ülkemizde deprem riski uzun ve riskli fay hatları var. Tabiki senaryolarımız var. Haritada kırmızıyla gördüğünüz fay hatlarıyla ilgili tüm illerimizle yaptığımız afet senaryolara var. Bunu kamuoyuyla paylaşamayız. Ama şunu söyleyebilirim; her türlü senaryoya hazır bir Türkiye vardır" dedi.

KATKILARA HESAPLADIK

İstanbul'da olası bir deprem durumunda İstanbul'un dışındaki merkezlerden verilecek katkıları hesapladıklarını söyleyen Oktay,"İhtiyaç analizini belirledik. Var olan nedir ? Eksik olan nedir ? Yerelden afetin yönetilmesini içeren kim neyi, nerde nasıl yapacak zamanlamasına kadar belirlediğimiz ana bir çalışmadır" diye konuştu.

SIFIRINCI DAKİKAYA HAZIRIZ

Sıfırıncı dakikaya hazırlandıklarını söyleyen Oktay, "Yegane sebep şudur; herhangi bir ilimizde herhangi bir afet olursa AFAD olarak bizim yapacağımız afetin seviyesini belirlemektir. Anında belirlediğimiz andan itibaren tüm hizmet gruplarımız bizden hiçbir talimat beklemeden harekete geçecek. 'AFAD red' diye bir sistemimiz var. Oluşabilecek bir depremin yıkım etkisinin ve etki alanının ne olduğuyla ilgili, yıkılan binalar, ölen insanlara kadar hepsinin detayının çıkartıldığı bir tahmin planıdır bu. İstanbul özelinde devam edersek, afet olduktan sonra tahmin programı, hangi bölgenin etkilendiğini detaylı olarak verir. İlk yarım saat içerisinde ilde ve Ankara'da yönetim bilgilendirilir" diye konuştu.

7/24 HAZIR EKİPLERİMİZ VAR

Amaçlarının afet anında afetle mücadele ekiplerini en kısa sürede harekete geçirmek olduğunu söyleyen AFAD Başkanı Fuat Oktay, "Her ilde 7/24 çalışan afet yönetim merkezlerimiz var. Bütün bakanlıklarımızın kendi bünyelerindeki AFAD merkezleri anında faaliyete geçer" dedi.

METROBÜS YOLLARI AVANTAJ

Olası İstanbul Depremi senaryolarına da değinen Oktay, İstanbul'da 1332 toplanma alanlı olduğunu hatırlattı. Oktay bu alanları etkin şekilde kullanmak için her türlü hazırlıklarının olduğunu söyledi. Ulaşım konusunda Metrobüs yollarının kendileri için bir avantaj olduğunu belirten Oktay, "Heliport ve havayollarımızda problem olmayacaktır. Deniz yollarına da ağırlık veriyoruz" şeklinde konuştu.

YOLLAR AÇIK OLMALI

Ana yolların açık tutulmasının önemle olduğunu ve hastanelere giden yolların mutlaka kapanmaması gerektiğini söyleyen Oktay, " Yolların açık tutulmasıyla ilgili detay bir çalışmayı burada İçişleri Bakanlığı'mız yürütüyor. Buradaki çözüm çalışması hala devam ediyor" dedi.

EMNİYET ŞERİTLERİ KULLANILMAMALI

Sorular üzerine Metrobüs yollarının toplu taşıma ile ilgili ciddi bir alt yapı olduğunu Oktay, " Karayolları denizyolları çok daha önemlidir. En yoğun anda, zaten Trafik tıkanmış durumdayken böyle bir afet yaşadık. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye..Elimizde sihirli ber değnek var, dokunacağız bütün yollar yeşil olacak. Böyle bir dünya yok. Böyle bir durumda ne yapabiliriz bunun çalışmasını yapıyoruz. Ana arterlerin olabildiğince boşaltılmasından bahsediyoruz. Çok çok zor. Ama hareket sağlanabilecek şekilde bir çalışma yapılabiliriz. Bunun bilinçlendirme boyutu da dahil. Hangi tedbiri alırsak alalım. Kendi vatandaşımız, buna gönlüyle destek vermezse yüzde yüz uygulama şansımız olmaz. Herkesin kendi aracıyla yola çıkmasını istemiyoruz. Afet anında emniyet müdürlüğünün alacağı tedbirler önemli. Şu anda İstanbul'da emniyet şeritlerinin kullanılmaması durumunda daha iyiyiz. Afet anında emniyet şeritlerinin mutlak ve mutlak kullanılmasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

BİZ HAZIRIZ

Türkiye çapında 35 bin 839 kişilik arama kurtarma ekibinin görev almaya hazır olduğu bilgisini de veren Oktay, olası İstanbul depreminde hangi ilçelere hangi illerinin ekiplerinin müdahale edeceğinin de belirlendiğini söyledi. Ekiplerin ulaşımının ve kendi lojistiğini sağlamasının da çok önemli olduğunu söyleyen Oktay, "Bunlar eksik kaldığı anda bu birimlerden yüzde yüz faydalanmak mümkün değil. Ekiplerin tamamı için alt yapı oluşturulmalı. Deprem olacak mı, olmayacak mı, tartışmanın anlamı yok. Bugün de biz hazırız, siz hazır mısınız demek istiyoruz. 2 milyon insanın geçici barınma alanında yerleştireceği bir alanı oluşturmak zorundayız" ifadesini kullandı.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KULLANILACAK MI?

Projeyle gurur duyduklarını ve dünyadaki örneklerden çok daha kapsamlı bir proje hazırladıklarını söyleyen AFAD Başkanı Oktay, kamuoyundan destek istedi. Oktay, "Yeni projelere, fikirlere açığız. Şu tarafı iyi olmuştur. Şu tarafının iyi olması lazım. Fikirlere sürekli açığız" dedi.

Alışveriş merkezlerinin afet anında kullanılmasıyla ilgili kendilerine fikirler geldiğini söyleyen Oktay, "Sonraki aşamalarda değerlendirilebilir. Size sunduğumuz plan içinde şimdilik değerlendirilmemiştir" dedi.'

