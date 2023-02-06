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  • Fuat Oktay’ın deprem açıklamasına tepki yağdı. 'İskenderun Hastanesi eski bir binaydı, yeni binalarımızda hamdolsun hiçb

Fuat Oktay’ın deprem açıklamasına tepki yağdı. 'İskenderun Hastanesi eski bir binaydı, yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok' dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “İskenderun Hastanesi eski bir binaydı, yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok.” sözleri büyük tepki topladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 18:21
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Fuat Oktay'ın İskenderun Hastanesi açıklamasına tepki yağdı

Fuat Oktay’ın deprem açıklamasına tepki yağdı. 'İskenderun Hastanesi eski bir binaydı, yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok' dedi
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Kahmaranmaraş'ta sabaha karşı saat 4.17'de 7.8'lik deprem meydana geldi. Depremde binlerce vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda bina yıkıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin ardından yaptığı açıklamada, "İskenderun Hastanesi eski bir binaydı, yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok." dedi.

Oktay'ın açıklamalarına, "İşte AKP'nin afet yönetimi" "Bu hastanede hizmet veriliyor mu veriliyor! Göçük altında hasta ve çalışanlar var mı var! Neden güçlendirilmedi eski birçok bina ayaktayken!" sözleriyle tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

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Yörükoğlu
6.02.2023 18:53
Yazıklar olsun!  
 
Vatandaş
6.02.2023 18:49
Yimpaş’ı batıran biri nasıl olurda güzelim ülkemizde..Neyse..  
 
Bozkurt
6.02.2023 18:49
Akp bin çapı bu kadar işte. Orada bulunanlar insan değil mi efendi!?  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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