Fuat Oktay’ın deprem açıklamasına tepki yağdı. 'İskenderun Hastanesi eski bir binaydı, yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok' dedi

Kahmaranmaraş'ta sabaha karşı saat 4.17'de 7.8'lik deprem meydana geldi. Depremde binlerce vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda bina yıkıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin ardından yaptığı açıklamada, "İskenderun Hastanesi eski bir binaydı, yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok." dedi.



Oktay'ın açıklamalarına, "İşte AKP'nin afet yönetimi" "Bu hastanede hizmet veriliyor mu veriliyor! Göçük altında hasta ve çalışanlar var mı var! Neden güçlendirilmedi eski birçok bina ayaktayken!" sözleriyle tepki gösterdi.



İşte o tepkilerden bazıları: