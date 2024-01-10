Fuhuş Adası’nda Türkiye iddiası. Ucu kime dokunacak?

Kaynak: Haber Merkezi
Fuhuş Adası’nda Türkiye iddiası. Ucu kime dokunacak?
Epstein’in fuhuş adası olarak dünyanın gündemine oturan davada yeni bir gelişme yaşandı. Adaya Türkiye’den de çocukların kaçırıldığı iddia edildi. Pedofili davası Türkiye’ye de uzandı.

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 14 yaşındaki kız çocukları dahil olmak üzere 18 yaş altı kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlandı. Epstein, 2019 yılında tutuklandı ve dava başlamadan önce cezaevinde intihar etti. Epstein’ın fuhuş skandalıyla ilgili yeni detaylar hala ortaya çıkmaya devam ediyor.

PEDOFİLİ DAVASI TÜRKİYE’YE UZADI

ABD New York Bölge Hakimi Loretta Preska, dava dosyasındaki 900’den fazla belgenin gizliliğini kaldırmaya karar verdi. Bu kararın ardından, dava belgeleri ve fotoğraflar kamuoyuyla paylaşıldı.

Dava belgelerinden birinde, Epstein’ın çocuk ticareti rotasının Türkiye’yi de içerdiği iddia edildi.

İstismara uğrayan kız çocuklarının avukatı Katherine W. Ezell, Epstein’ın özel pilotu ve eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko’yu çapraz sorguya aldı.

ÇAPRAZ SORGUDA TÜRKİYE SORUSU

Marçinko, Epstein’ın istismar faaliyetlerini bilip bilmediği, Bill Clinton’ı tanıyıp tanımadığı ve kız çocuklarının fuhuşa zorlanıp zorlanmadığını gördüğüne dair sorulara avukatının tavsiyesi üzerine susma hakkını kullandı.

13 Nisan 2010 tarihli çapraz sorguda, Avukat Ezell, Marçinko’ya Epstein’ın Türkiye dahil birçok ülkeden çocuk kaçırdığını belirtti.

Ezell, Marçinko’ya şu soruyu yöneltti;

“15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız?"

Marçinko, bu ve diğer sorulara cevap vermeyi reddetti ve avukatı hakime itirazda bulundu.

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