Fuhuş için kullandıkları şifre çözüldü. 4 şüpheli yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin yakalanmamak için birçok hat kullandığı ve şifrelerinin 'limon' olduğunu çözen polis ekipleri gece saatlerinde operasyon için harekete geçti.

7 farklı adrese 12 ekiple yapılan operasyonda polis ekipleri tarafından fuhuşa zorlanan 3 kadın kurtarıldı.

M.G, M.C., A.S. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalanırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.