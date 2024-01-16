Fuhuşa zorlayıp karnındaki bebeği satmak istediler

Kaynak: DHA
Fuhuşa zorlayıp karnındaki bebeği satmak istediler
Esenyurt'ta fuhşa zorlanan ve karnındaki bebeği satılmak istenen Özbekistanlı Muxlısaxon Karımova ilaç içip düşük yapınca darbedildi. Saldırganlar o anları cep telefonu ile kaydettiği görüntülere ulaşan Karımova polise gidip şikayetçi oldu. Özebk kadının çocuğunu düşük yaparak klozete attığı öğrenildi.

Olay, önceki gün Esenyurt'ta yaşandı. Özbekistanlı Muxlısaxon Karımova, Yunus Emre D. ve bir başka kişinin kendisini fuhuşa zorlayarak pasaportuna el koyduğunu iddia ederek polise şikayette bulundu. Karımova, delil olarak Yunus Emre D.'nin çektiği ve mesajlaşma platformunda paylaştığı dövüldüğü anın görüntülerini sundu. Polis ekipleri, Karımova'nın Avcılar'da bir otelde ilaç alarak bebeği düşürdüğünü ve cesedi de klozete attığını tespit etti. Şüpheliler Yunus Emre D. ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken Karımova ise gözaltına aldı.

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EV SAHİBİ OLMA KARŞILIĞINDA ÇOCUK YAPMAK İÇİN ÖZBEKİSTAN'DAN İSTANBUL'A GELDİ

İşlemleri için emniyete götürülen Karımova'nın, Özbekistan'da yaşarken çocuk sahibi olmak isteyen Soner ile tanıştığını söylediği öğrenildi. Kadının, Soner'in 'Gel bana çocuk yap, sana karşılığında bir ev vereceğim' dediği, bunun üzerine Türkiye'ye geldiğini belirttiği kaydedildi. Karımova'nın Türkiye'ye geldikten sonra Soner'den hamile kaldığı, bir süre aynı evde kaldıkları ancak baskılar üzerine kaçtığı tespit edildi. Evden kaçtıktan sonra önce Fatih'te bir işyerinde çalışmaya başlayan Karımova burada birlikte çalıştığı bir kadından çocuğunu satmasını istedi. Ancak kadın çocuğu satamadı. Daha sonra Esenyurt'a giden Karımova burada da Yunus Emre D. ile tanıştı.

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TANIŞTIĞI KİŞİLER ONU FUHUŞA ZORLAYIP ÇOCUĞUNU SATMAK İSTEDİ

Yunus Emre D. ve bir arkadaşı, pasaportuna el koyarak Karımova'yı fuhuşa zorladı. 2 kişi Karımova'nın karnındaki bebeği de satacaklarını söyledi. Ancak Karımova'nın bir süre sonra ilaç içerek karnındaki 4 aylık bebeği düşürüp kaldığı Avcılar'daki otelin klozetine attığı belirlendi. Karımova'nın çocuğu düşürdüğünü öğrenen 2 kişi kadını hesap sorarak darbetti. O anları ise kayıt altına aldı. Bu kayıtları ise bir mesajlaşma platformunda paylaştı. Polis görüntüleri çeken kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karımova adliyeye sevk edildi. Karımova, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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KARIMOVA'YI DARBETTİKLERİ ANLARI CEP TELEFONU İLE KAYIT ALTINA ALDILAR

Öte yandan Karımova'nın darbedildiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin Karımova'ya düşürdüğü çocuk için hesap sorduğu, küfürler ederek kadını darbettikleri, araçtan inen Karımova'ya yeniden araca binmesi için baskı yaptıkları anlar yer aldı.

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