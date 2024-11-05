Fulham uzatmalarda atılan 2 golle unutulmaz bir galibiyet aldı

Fulham, Brentford’u dramatik bir maçta geriden gelerek mağlup etmeyi başardı. Brentford’un ilk yarıda Vitaly Janelt’in 25 metreden attığı mükemmel golle öne geçmesine rağmen Fulham, maç boyunca baskısını sürdürdü. Özellikle kanat oyuncusu Reiss Nelson ve Emile Smith Rowe’un şutlarını Mark Flekken çıkardı. Ancak Fulham teknik direktörü Marco Silva'nın son dakikalarda Harry Wilson’u oyuna alması, maçın kaderini değiştirdi.

Wilson, oyuna girdikten sadece sekiz dakika sonra ilk golünü dış ayağıyla şık bir vuruşla ağlara yolladı. 97. dakikada ise Antonee Robinson’un ortasına iyi yükselerek kafa golüyle galibiyeti getirdi. Bu galibiyetle Fulham, Londra derbilerindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Brentford, özellikle ikinci yarıda Fulham’ın ataklarına karşı savunmada zorlandı. Başarılı bir sezon başlangıcı yapan Brentford, bu maçla birlikte galipken kaybettiği puanlara bir yenisini ekledi. Teknik direktör Thomas Frank, takımın savunma zaaflarını gidermeleri gerektiğini vurgularken, özellikle Bryan Mbeumo ve Yoane Wissa’nın bekleneni verememesi dikkat çekti.

Fulham’ın galibiyetiyle puan tablosunda dokuzuncu sıraya yükselmesi ve Avrupa sıralamasına yaklaşması taraftarlarını sevindirdi. Marco Silva, Wilson’ın performansından övgüyle bahsederken, takımının oyun disiplinine vurgu yaptı. Brentford ise savunma sorunlarını çözmek ve üst sıralara tırmanmak için çalışmalarını sürdürecek.