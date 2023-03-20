﻿Galatasaray Fenerbahçe'ye kaptırdı. Şimdi Fulham istiyor

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı devralmasının ardından yapılan altyapı yatırımlarının karşılığı da gelmeye başlamış oldu.

Sarı Lacivertli ekibin genç futbolcuları şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.



Fanatik'in haberine göre o isimlerden biri de Fenerbahçe altypaısının yeni gözbebeği Yusuf Akçiçek... 17 yaşındaki genç savunmacı şimdiden Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Güçlü fiziğinin yanı sıra savunmada ayaklarını da iyi kullanabilen genç futbolcunun son durumu dev ekipler tarafından yakından takip ediliyor.

Genç futbolcu Fenerbahçe Akademisi'ne transfer olmadan önce Galatasaray altyapısında forma giyiyordu. 2019 yaz döneminde genç futbolcu, Sarı Kırmızılı ekipten ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu

Transfer olduğu tarihten itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşındaki savunmacı şu anda Fenerbahçe altyapsının da en gözde isimlerinden biri.

2016 yılından 2018'e kadar Sarı Kırmızılı ekibin bünyesinde olan genç futbolcu, sürpriz bir kararla Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

AY YILDIZLI FORMAYI GİYDİ

U17 Milli Takımı'nın 22-25-28 Mart 2023 tarihlerinde Antalya'da katılacağı U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları geniş kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nden Emirhan Arkutçu, Samet Seymen Sargın, Yusuf Akçiçek çağrıldı. Geniş kadroda yer alan oyuncular, 15-29 Mart tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.

İNGİLİZLER İSTİYOR

Fenerbahçe altyapısında forma giyen Yusuf Akçiçek için Fulham'ın devreye girdiği öğrenildi. Genç futbolcunun durumunu yakından inceleyen Premier Lig ekibi transferde oldukça ısrarcı. Genç futbolcu için Fenerbahçe'nin de yakın zamanda profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fulham'ın yanı sıra genç stoperi, İspanyol ekipleri Zaragoza, Osasuna ve Rayo Vallecano da yakından takip ediyor.