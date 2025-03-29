Fulham'ı deviren Crystal Palace yarı finale yükseldi

Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında Fulham üstün bir oyun sergiledi ve özellikle Rodrigo Muniz ile önemli fırsatlar yakaladı. Ancak, bu baskıyı gole çeviremeyen ev sahibi ekip, 34. dakikada Eberechi Eze'nin mükemmel vuruşuyla 1-0 geriye düştü. Eze, sol kanattan içeri kat ederek uzak köşeye yaptığı şutla kaleci Bernd Leno'yu mağlup etti. Bu gol, Eze'nin yakın zamanda Letonya'ya karşı İngiltere Milli Takımı formasıyla attığı ilk golün ardından geldi.

38. dakikada Eze'nin ortasında Ismaïla Sarr'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla skor 2-0'a taşındı. İkinci yarıda Fulham, Willian'ın şutuyla Dean Henderson'ı zorladı ancak gol bulamadı. 75. dakikada Eddie Nketiah, Leno'nun bacakları arasından topu ağlara göndererek maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

CRYSTAL PALACE'IN YÜKSELİŞİ

Bu galibiyet, teknik direktör Oliver Glasner yönetimindeki Crystal Palace'ın sezon başındaki yavaş başlangıcının ardından gösterdiği dikkate değer dönüşümün bir göstergesi. Sezonun ilk dokuz maçında galibiyet alamayan ekip, şimdi ligde üst sıralara tırmanıyor ve FA Cup yarı finaline yükselerek Wembley'de mücadele etme hakkı kazandı. Glasner'ın takım üzerindeki etkisi, disiplinli 3-4-2-1 formasyonuyla ve oyuncuların bireysel performanslarındaki artışla kendini gösteriyor.

FULHAM'IN KAÇAN FIRSATI

Fulham, ligdeki başarılı performansını FA Cup'a taşıyamadı. Teknik direktör Marco Silva, 500. maçında takımının ilk yarıdaki baskın oyununu gole çevirememesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadı. Muniz ve Andreas Pereira ile yakalanan fırsatlar değerlendirilemedi ve Eze'nin golüyle oyun Fulham'ın aleyhine döndü. Silva'nın Adama Traore, Emile Smith Rowe ve Raul Jimenez gibi oyuncu değişiklikleri de skoru değiştirmeye yetmedi. Ligde Şampiyonlar Ligi potasının sadece üç puan gerisinde bulunan Fulham için bu mağlubiyet, Wembley yolunda kaçırılan büyük bir fırsat oldu.