Füllkrug imzayı attı

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Füllkrug imzayı attı

Alman Milli Takımı'nın santroforu Niclas Füllkrug'un yeni takımı belli oldu.

Alman Milli Takımı'nda da forma giyen Dortmund'un golcüsü Niclas Füllkrug'un yeni takımı belli oldu.

Niclas Füllkrug, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'a imza attı.

West Ham, 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyururken, bonservisi için 27 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Füllkrug; Werder Bremen, Greuther Fürth, Nürnberg, Hannover ve Borussia Dortmund'da oynadı.

Kulüp kariyerinde 331 maçta 114 gol atan Niclas Füllkrug, Alman Milli Takımı'nda da 21 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.

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