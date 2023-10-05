Fulya Zenginer bakın nereye taşındı. Cam tavanlı yeni evini paylaştı

2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan Fulya Zenginer, 2022 yılında oğlu Milan'ı dünyaya getirmişti.

Milan'ın 1 yaşına gelmesiyle yeni ev arayışına başlayan ünlü oyuncu aradığını buldu.

Zenginer, oğlu ve eşiyle birlikte Ormanköy'de site içinde yer alan dairede karar kıldı.

Oyuncu taşınma haberini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Resmen ta-şı-nı-yo-ruz ve resmen delilik. Bu kadar az uyuyorken evi paketlemek yeni evi hazırlamak bilemiyorum dostlar ama heyecanlıyım da bakalım neler olacak kahramanlarımızı bu serüvende neler bekliyor? İzleyip göreceğiz"

Fulya Zenginer sayfasında yeni evinin fotoğraflarını da yer verdi. Bazı emlak sitelerinde 16 milyon 500 TL'den satışa sunulan evin geniş balkonu kadar bir kısmı cam olan tavanı da dikkat çekti.

