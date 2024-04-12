Funda Arar'dan olay 'etek' cevabı: Adamlığın başka tarifi var

Ramazan ayı boyunca sahne almayan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Funda Arar, bayramın ilk günü otelde verdiği konserde şunları söyledi:

"Seyirciyi çok özledik. Aile olarak buradayız ve üç gün boyunca burada olacağız. Genellikle bayram konserlerim ikinci gün olurdu, ancak bu sefer bayramın ilk günü konser vermek için arefe günü buraya geldik."

BAYRAM HEYECANI VE ÇOCUKLUK ANILARI

Çocukluğundaki bayramları anlatan Arar, "Bayramlar eskiden daha heyecan vericiydi. Bayram geldiğinde içimiz heyecanla dolardı. Yeni kıyafetler ve ayakkabılar heyecanımızı artırırdı. Misafirleri ağırlamayı çok severdik ve bayram sofraları kurardık. Bayram harçlıklarımızla şeker ve çikolata alırdık" diye konuştu.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI VE SESSİZ KUTLAMALAR

Röportaj sırasında otel yönetimi tarafından gönderilen pasta ile geçmiş doğum günü kutlanan Arar, şaşkınlığını dile getirerek, "Doğum günlerini çok kutlayan biri değilim. Yaşlandıkça daha sakin ve sessiz olmayı tercih ediyorum. En çok yakınlarımla vakit geçirmeyi seviyorum" dedi.

MALDİVLER TATİLİ VE YENİ KÜLTÜRLERLE TANIŞMA

Daha önce Maldivler'e yaptığı tatil hakkında konuşan Arar, "Maldivler'i çok merak ediyordum. Denizde çok fazla balık vardı. Vatozlar ve köpekbalıkları biraz korkutucuydu. Ailece seyahat etmeyi ve yeni kültürlerle tanışmayı çok seviyoruz. İskoçya'yı da ziyaret etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL ÖZGÜRLÜKLER VE TOPLUMSAL ELEŞTİRİLER

Son zamanlarda Sefo'nun İskoçya'da etek giymesi ve bazı erkek şarkıcıların oje kullanması nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt veren Arar, "İskoçya'da etek giymek yerel bir gelenektir ve orada bu normaldir. İnsanlar, adamlığın gerçek tanımını anlamalı ve küçük şeylere takılmamalıdır. Herkes istediğini yapmalı ve başkalarının hayatına müdahale etmemelidir. Dünyada daha önemli vasıflar var ve biz genellikle önemsiz şeylere odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.