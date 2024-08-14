Furkan Bölükbaşı provokatörlükle muhaliflerden kaç dolar kazandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Furkan Bölükbaşı provokatörlükle muhaliflerden kaç dolar kazandı

Sosyal medyada halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlar yapan ve elde ettiği paylaşımlarla yüksek gelirler elde eden Furkan Bölükbaşı için geçmişte de başlatılan “Furkan’a bas engeli geç” kampanyası başlatıyoruz.

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Trol Furkan Bölükbaşı, Voleybolcu Ebrar karakurt'u hedef alarak "Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum. Tebrikler" paylaşımı yaptı.

Ebrar Karakurt’un kendisine “Kim bu lavuk?” diye cevap vermesi sonrası ise, Bölükbaşı, Twitter’da kaybettiği etkileşimi yine kazandı.

Bir dönem başlatılan “Furkan’a bas engeli geç” kampanyası sonrası Twitter’daki etkileşimi düşen ve gelir kaybı yaşayan Bölükbaşı, halkı tahrik etmeye devam ediyor.

Son olarak bilgisayarın son aramalarında “TÜRBANLI SİMGE S*KSO PART2” yazdığı ortaya çıkmış ve gündem olmuştu. Furkan bu gündemi de değerlendirmek adına, Atatürk’le ilgili iğrenç bir paylaşım yaptı.

Bölükbaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizde halkla beraber çektirdiği bir fotoğrafı 'link' diyerek paylaştı.

Geçmişte de aynı yola başvuran Furkan, yine Atatürkçü ve milliyetçileri tahrik ederek gelirini daha da artırma yoluna gitti. Bölükbaşı’na şuan Twitter’da muhalifler tarafından verilen etkileşimle 1000 dolara yakın para kazandığı tahmin ediliyor.

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