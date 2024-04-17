Furkan Nesli Derneği’nde bir kadın tartıştığı iki kadını bıçakladı

Saldırgan polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkez Seyhan ilçesindeki Furkan Nesli Derneği Genel Merkezi'nin 3. katında gerçekleşti.

İddiaya göre, öğle saatlerinde dernek merkezine gelen Betül A., burada bulunan Sevda S. ve Hatice K. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Betül A., Sevda S.’yi kasığından, Hatice K.’yı ise kalçasından bıçakladı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şüpheli kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı iki kadın ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.