Futbol maçında ölüm davasında 105 taraftar tutuklu yargılanacak

Yunanistan'da rakip taraftarlar arasında ölümle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturma, 3 soruşturma hakimi ve 2 savcı tarafından sürdürülüyor.

Daha önce gözaltına alınıp sorgulanan 105 taraftarın tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürme" ve "suç örgütü üyeliği" de dahil olmak üzere 11 suçlama yöneltilen 102'si Hırvat, 3'ü Yunan vatandaşı taraftarlar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Yetkililer, çatışmanın yaşandığı AEK Stadyumu'nun civarında ve metro istasyonunda telefon sinyallerini inceleyerek olaya karışan başka kişilerin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

UEFA Başkanı Ceferin, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kavganın ardından, 16 Ağustos'ta ziyaret edeceği Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

Yunanistan'dan yetkililer, ülkenin dört büyük kulübü AEK Atina, Olympiakos, PAOK ve Panathinaikos'un temsilcilerinin yanı sıra spor yetkililerinin de görüşmelere davet edildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Rakip takımların taraftarları arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan AEK taraftarı Kaçuris, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

UEFA, olayların ardından AEK ile Dinamo Zagreb takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme 1. maçının ertelendiğini duyurmuştu.

Zanlılar, 10 kişinin yaralanmasına ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kavgaya karıştıkları iddiasıyla 11 Ağustos'ta hakim karşısına çıkmıştı.