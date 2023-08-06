Futbol maçını kana buladılar: 4 ölü

Meksika'da futbol sahası kartellerin savaş alanına döndü. Uyuşturucu kartelinin liderine saldıranlar dört kişiyi öldürdü.

KAYNAK: İHA
Futbol maçını kana buladılar: 4 ölü

Meksika’da bir futbol maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Guerrero eyaletindeki Tecpan şehrinde bir futbol müsabakası sırasında stada gelen silahlı kişiler uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenledi. Saldırganların açtıkları ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Sahadaki futbolcular ise saldırıdan zarar görmedi. Tecpan şehri yerel yönetimi saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada olay nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtirken, saldırının soruşturulması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla federal ve eyalete bağlı ekiplerin birlikte çalışmaya başladığını bildirdi.
Saldırıda öldürülenlerden birinin bölgedeki kartelin lideri ve bir başka kişinin ise onun en yakın arkadaşı olduğunun tespit edilmesi üzerine olayın suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

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