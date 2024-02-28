Futbolcuların para için soyunma odasında neler yaptıklarını Ümit Karan açıkladı

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Futbolcuların para için soyunma odasında neler yaptıklarını Ümit Karan açıkladı
Ümit Karan milyonları kazanan futbolcuların daha fazlası için soyunma odasında neler yaptığını itiraf etti.

Eski futbolcu Ümit Karan katıldığı Youtube programında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Günümüzdeki futbolcuların sadece paraya odaklandığını söyleyen Ümit Karan, “Abi futbolcular parayla kafayı yemişler. Ben mesela maç toplantısına gidiyorum tamamen futbol odaklı. Abi çocuk toplantıya giderken borsaya bakıyor. Oğlum maçın var diyorum, abi dur şuan borsa yükseliyor diyor” dedi.

Ümit Karan Kimdir?

1 Ekim 1976 tarihinde Berlin, Almanya’da doğan Ümit Karan kariyerine Almanya’da Hertha Zehlendorf takımında başladı. Daha sonra Türkiyemspor Berlin’e transfer oldu.

Buradaki performansıyla dikkat çeken Ümit Karan Gençlerbirliği’ne transfer olan Ümit Karan’ın Türkiye’deki kariyeri böylece başlamış oldu.

Buradan sırasıyla Ankaraspor Galatasaray ve Eskişehirspor formalarını giyen Ümit Karan 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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