Futbolcusu ile ilişkisi ortaya çıkan teknik direktör kovuldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin kadın takımının patronu Willie Kirk hakkındaki kararını verdi.

Bir süredir oyuncusu ile ilişkisi olduğuna dair çıkan iddiaları soruşturan İngiliz ekibi Kirk’in takımdan gönderildiğini duyurdu.

Leicester City konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Willie'nin kulübün davranış kurallarını, bu pozisyondaki görev süresinin artık kabul edilemeyecek derecede ihlal ettiği tespit edildi. Bu nedenle Willie görevinden alındı." ifadelerine yer verdi.

12 takımın mücadele ettiği Kadınlar Premier Lig'de Leicester City 17 haftada topladığı 16 puanla 9. sırada yer alıyor.