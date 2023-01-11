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Ara transfer dönemi yarın başlayacak

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 09:12
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Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak

Ara transfer dönemi yarın başlayacak
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

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