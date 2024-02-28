Futbolda devrim gibi karar. Sahtekar futbolcular yandı!

Kaynak: Haber Merkezi
Futbolda devrim gibi karar. Sahtekar futbolcular yandı!
MLS yönetiminden futbolda tarihi kararlar alındı.

ABD'nin en üst futbol seviyesi olan MLS yönetimi, futbolda devrim yaratacak yeni kararlara imza attı.
Alınan yeni kararlar, gelecek sezondan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Lionel Messi, Sergio Busquets, Diego Rossi, Jordi Alba gibi çok sayıda yıldız futbolcunun forma giydiği ligde alınan kararlar şu şekilde;

- VAR kararında değişikliğe gidildi. Alınan karar göre, hakemlerin VAR aracılığıyla aldığı kararların gerekçeleri, tüm stadyuma anons edilecek.

SAHTEKAR OYUNCULAR YANDI!
- Oyundan çıkan oyuncunun, sahayı terk etmesi için 10 saniyesi olacak. Eğer oyuncu, 10 saniye içinde oyun alanını terk etmezse; yerine girecek olan oyuncu, 60 saniyelik bekleme süresinin ardından oyuna dahil olabilecek.

- Sakatlık yaşayan oyuncular 15 saniye içinde kalkmazsa, 2 dakika boyunca saha kenarına alınacak. Bu süre sonrasında oyuna dahil olabilecek.

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