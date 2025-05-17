Futbolda dünya "tezahürat" rekoru kırıldı. Kimse o taraftar grubundan tahmin etmiyordu

İran Körfez Pro Ligi’nde ilk kez şampiyon olan Tebriz ekibi Traktör’ün taraftarları, şampiyonluk kutlamalarında dünya rekoru kırdı.

Tebriz’deki Yadigar-i İmam Stadyumu’nda on binlerce taraftar, 15 dakika boyunca kesintisiz tezahürat yaparak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı.

Daha önce 12 dakika olan tezahürat rekoru, Traktör taraftarlarının coşkusuyla aşıldı. Guinness İran temsilcisi, rekorun resmi kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Tribünleri dolduran taraftarlar, Azerbaycan Türkçesiyle, “Yel yatar, tufan yatar, yatmaz Traktör bayrağı” sözleriyle başlayan marşı hep bir ağızdan seslendirdi. Marş, Traktör’ün azmini ve taraftarların tutkusunu yansıttı. Kutlamalar, renkli bayraklar ve pankartlarla süslenen Tebriz sokaklarında gece yarısına kadar sürdü.

Traktör, ligin 28. haftasında Şems Azer’i 4-0 yenerek şampiyonluğu garantilemişti. Ligin son haftasında İstiklal Huzistan’ı mağlup eden ekip, kupayı kaldırdı. Kutlamalarda, 19 Mayıs 2024’te helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Tebriz’in eski Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim de anıldı.

Doğu Azerbaycan eyaletinin gururu Traktör, İran’daki Türklerin en çok desteklediği kulüp olarak biliniyor. Taraftarların bağlılığı, bu rekorla dünya çapında yankı uyandırdı. Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, kutlamaların coşkusunu gözler önüne serdi.

Traktör’ün başarısı, sadece sportif bir zafer değil, aynı zamanda Azerbaycan Türklerinin kültürel kimliğini de öne çıkardı. Tebriz, bu tarihi anla uzun süre konuşulacak.