Futbolda Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR) şu anda sadece 4 şartta devreye giriyor. Gol, penaltı, kırmızı kart ve yanlış kart gösterimi VAR'ın yetki alanları içinde bulunuyor. Bunun dışında sahadaki hakem tamamen yetkili durumda. Ancak bu durum değişmek üzere.

Kuralları belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda VAR'ın hatalı gösterilen ikinci sarı kartları kontrol etmesi konusunda anlaşmaya vardı. Yani eğer bir futbolcu hatalı bir şekilde ikinci sarı karttan oyundan ihraç edilirse VAR devreye girecek. Ekrana çağrılacak saha hakemi nihai kararı verecek.

KORNER KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRİLĞİ YOK

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda korner atışlarının VAR tarafından kontrol edilmesini istiyor. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina da kural değişikliğini destekliyor. Ancak yerel ligler bu durumdan rahatsız. 2026 Dünya Kupası'nda VAR odasında 5 hakem bulunurken yerel liglerde genellikle bu sayı 2. Ayrıca kamera sayısı konusunda da sorunlar bulunuyor. Bu da yerel liglerde hızlı ve doğru karar alma konusunda VAR'da gecikmeler yaşanacağı anlamına geliyor. Ocak ayında yapılacak olan IFAB toplantısında köşe atışına VAR konusu detaylı bir şekilde ele alınacak.

Elindeki imkanların yeterli olduğuna inanan FIFA, bu kural değişikliklerini U17 Dünya Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa gibi uluslararası turnuvalarda test etmeyi planlıyor. Değişiklikler 2026 Dünya Kupası'nda kesin olarak uygulanacak.