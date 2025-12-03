Süper Lig'de merakla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında beraberliğe yakalanan sarı kırmızılılar, mücadeleden sonra hakem Yasin Kol'un yönetimine isyan etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, derbinin ardından dün Riva'ya giderek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Görüşmede Galatasaray yönetiminin hatası olarak gördüğü Yasin Kol'un yönettiği maçlardaki pozisyonların bulunduğu 10 dakikalık bir video izlettiği öğrenildi.

GALATASARAY TARAFI: YASİN KOL BİR DAHA MAÇIMIZI YÖNETMEYECEK

Galatasaray yönetimine yakın muhabirler görüşmenin perde arkasında sarı kırmızılıların istediği aldığını yazdı. Haberlere göre Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu, TFF Başkanı'na şunları söyledi: "Bu hakemin düdüğü asılmalı... Bunu yapmayacaksanız bir daha bizim maçımızda görmek istemiyoruz. Ortamı germemek adına maç öncesi kaygımızı dile getirmedik ama yanlış yapmışız demek ki. Hakemin 55 ile 95. dakikaları arasında derbi maçta bir takım aleyhine tek faul çalmamasına anlam veremiyoruz. Tarihte böyle bir durumun örneği yok. 15 kritik kararın 14’ü aleyhimize ve nasıl bir yönetim gösterdiğini gördünüz.”

Haberlerde Hacıosmanoğlu'nun hakem Yasin Kol'a bu sezon bir daha sarı kırmızılı takımın maçlarında görev verilmeyeceğini söylediği iddia edildi. Galatasaray yönetimi Fenerbahçeli Jhon Duran'ın gol sevincinde yaptığı hareketi de şikayet etti. Sarı-kırmızılılar, Ederson’a ceza verilmemesinin bu duruma yol açtığını savundu.

TFF FARKLI KONUŞUYOR

TFF tarafındaysa çıkan haberlerin aksine bir durum söz konusu. Kulis bilgilerine göre görüşme son derece dosthane gerçekleşti. Görüşmede İbrahim Hacıosmanoğlu, ikinci yarıda Milan Skrinaar'ın Gabriel Sara'nın ayağı bastığı pozisyonda kart çıkması gerektiğini kabul etti ancak Yasin Kol'un maçın skorunu etki edecek bir hata yapmadığını söyledi. Yasin Kol'un bir süre gerilim yaşadığı Galatasaray karşılaşmalarında görevlendirilmesi beklenmiyor. Ancak TFF tarafı bunun süresi konusunda bilgi vermiyor. Sarı kırmızılıların gol sevincini şikâyet ettiği Jhon Duran hakkında da TFF flaş bir karar aldı. Hukuk Kurulu, Fenerbahçeli oyuncuyu Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etmedi. Yani Hacıosmanoğlu'na yapılan şikayet sonuçsuz kaldı.