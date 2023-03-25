﻿Mesut Özil'den flaş açıklamalar. En mutlu olduğu takım hangisiydi, neden ağladı?

Başakşehir'de oynarken sürpriz bir kararla futbolu bırakan Mesut Özil, İspanya'nın Marca gazetesinde çıkan röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mesut Özil'in sözlerinden öne çıkan bölümler şöyle:

"Goller attım birçok asist yaptım. Kimsenin saymadığı birçok ön asist de yaptım. Çünkü oyunun doğuşu da çok önemli ve orada olmaya çalıştım. Benim için en güzeli takım olarak kazanmaktı. Takım arkadaşlarıma her zaman sonuna kadar yardımcı olmaya çalıştım ve futbol oynama tarzımın da bundan ibaret olduğunu düşünüyorum.

Schalke ile ilk profesyonel sözleşmemi imzaladığımda ve ilk Bundesliga maçlarıma çıktığımda, kendimi aya inmiş gibi hissettim. Real Madrid için oynamak ve Dünya Kupası'nı kazanmak inanılmaz ve harikaydı.

Uzunca düşündükten sonra futbolu bırakmamın doğru karar olduğuna eminim. Kariyerim boyunca çok fazla sakatlık yaşamadım ve her zaman formdaydım ama son birkaç ay benim için çok ağır ve zor geçti. Artık sahada takımıma istediğim gibi yardımcı olamıyordum. Ben de Başakşehir'e düşündüğümü söyledim ve hemen bir çözüm bulduk.

Açıkçası önümüzdeki aylarda ve yıllarda ne olacağını yüzde yüz bilmiyorum. Ama şimdilik burada, Türkiye'de aileme odaklanacağım. Bir karım ve iki güzel kızım var. Hayatta aldığım en büyük iki hediye olan kızlarımın büyüdüğünü görmek en çok istediğim şey. Onlarla her saniyeden keyif alıyorum.

Dürüst olmak gerekirse, şu anda teknik direktör olmak veya futbol dünyasında devam etmek gibi bir planım yok. Yaklaşık 17 yıldır futbol işinin içindeyim ve çoğu zaman oyundan gerçekten keyif aldım. Bunun için çok minnettarım.

Real Madrid'e transferim para meselesi değildi. Bu biliniyor mu bilmiyorum ama o zamanlar Madrid ve Barcelona'yı ziyaret etmiştim ve aradaki fark Jose Mourinho'ydu. Bana Real Madrid'i ziyaret ettirdi. Beni stadyumu ve kazandıkları tüm kupaları görmeye götürdü. Bu tüylerimi diken diken etti. Barselona'daki ziyaret daha az coşkuluydu ve daha da hayal kırıklığı yaratan şey, Pep Guardiola'nın benimle tanışma zahmetine girmemiş olmasıydı. O yolculuktan önce Barcelona'nın futbol tarzını gerçekten seviyordum ve onlarla oynamayı gerçekten hayal edebiliyordum ama Madrid her şeyi yaptı. Bu yüzden Mourinho, şüphesiz kararımdaki en önemli faktördü.

Benim için tüm zamanların en iyi oyuncusu olan Cristiano Ronaldo ile oynamak çok eğlenceliydi. Sahada birbirimizi çok iyi anladık, mükemmeldi.

Sanırım El Clasico'nun en iyi dönemini, Real Madrid-Barça'yı zirvede yaşadım. Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar! Pep'e karşı Mou, Messi'ye karşı Cristiano... Bugünlerde El Clasico yoğunluğunu ve duygusunu kaybetti diyebilirim. O zamanlar Barcelona'yı yenmek orgazm gibiydi çünkü inanılmaz güçlü maçlardı. Ayrıca 2010'da La Liga'da aldığımız 5-0'lık mağlubiyetin sahadaki en büyük kabuslarımdan biri olduğunu da söylemeliyim. Pek çok maç, pek çok derbi oynadım ama bence hiçbir şey o el clasicolar gibi olmayacak.

Madrid'den ayrıldığımda çok üzgündüm. Bunu havaalanında hatırlıyorum... Real Madrid'de ve bu şehirde üç yıl harika zaman geçirdim. Gerçekten mutluydum. Ama bazı şeyler oldu. Aniden, o sezonun başında, artık fazla oynama dakikam kalmamıştı ve Florentino Perez ile babam ve menajerim arasında bir anlaşmazlık çıktı. Yeni bir kulüp aramak zorunda kaldık. Benim için zordu. Uçak havalandığı an gözlerimden yaşlar süzüldü. İşte o an bittiğini anladım.

Arsenal'de ilk yıllar çok iyiydi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık, harika oyunculardan oluşan harika bir takımımız ve Arsene Wenger gibi inanılmaz bir koçumuz vardı. O kulüpten ayrıldıktan sonra benim için çok şey değişti. Ama yeniden ortalığı alevlendirmek istemiyorum. Şimdi rahatım ve beni her zaman çok destekleyen Arsenal taraftarlarına en iyisini diliyorum. Premier Lig şampiyonluğunu kutlayabilirlerse onlar adına mutlu olurum.

Dünya Kupası kariyerimde pek çok inanılmaz zafer oldu ama bu başka bir şeydi. Rio'daki gece, futbol kariyerimde yaşadığım en iyi geceydi. Şimdi bunun hakkında konuşurken bile gülümsemem kaçıyor ve tüylerim diken diken oluyor.

Sonunda DFB ve benim farklı görüşlerimiz vardı ve bu yüzden 2018 Dünya Kupası'ndan sonra Alman Milli Takımı'ndan ayrıldım. Birkaç hafta önce Stuttgart'ta Löw ile çok dostane bir görüşme yaptım. Aramızda her şey yine kesinlikle iyi. Onunla hiçbir zaman kişisel bir sorunum olmadı ve birlikte birçok başarı elde ettik. 2018 Dünya Kupası'ndan sonra takımı çevreleyen her şeyden biraz uzaklaşmaya ihtiyacı vardı.

Oynadığım en iyi statlar Bernabeu, Emirates ve Fenerbahçe stadını seçmem gerekiyor. Almanya'da her zaman Schalke 04'ün ve Türkiye'de Fenerbahçe taraftarı oldum. Büyürken en sevdiğim iki kulüp oldular ve her ikisi için de oynamak büyük bir onur.