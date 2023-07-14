Futbolu karıştıran korsan davasına Papa rötarı

Papa Franciscus'un Portekiz'e yapacağı ziyaret nedeniyle 'Futbol Sızıntıları'nın arkasındaki bilgisayar korsanı Rui Pinto'nun davasındaki kararın ertelendiği ortaya çıktı.

Futbolu karıştıran korsan davasına Papa rötarı

Lizbon'da yerel bir mahkeme, Papa Franciscus'un Portekiz'e yapacağı ziyaret ve bazı genç suçluları affetmek için hazırlanan yeni bir yasa tasarısı nedeniyle, sözde "Futbol Sızıntıları"nın arkasındaki bilgisayar korsanı Rui Pinto'nun davasındaki kararı erteledi.

34 yaşındaki kahraman / korsan, verilere yetkisiz erişim de dahil olmak üzere 90 farklı suçlamayla karşı karşıya. 13 Temmuz'da karar duruşmasının yapılması bekleniyordu.

Fotospor'un haberine göre Pinto'nun mevcut davada karşı karşıya kaldığı suçlamaların büyük bir kısmının af tarafından aklanması beklenirken, yasal sıkıntılarını tamamen çözmeyecek.

Bu ayın başlarında yayınlanan yeni bir iddianamede, Portekizli yetkililer, bilgisayar korsanlığı ve sızıntı, yazışma suçları ve bilgisayar hasarı ile ilgili 377 ek suçu dosyaya ekledi.

Türk futbolunu da sarsması gereken ama kimsenin üzerine düşmediği "Futbol Sızıntıları" ile ilgili Avrupa futbolunda yer yerinden oynadı. Pek çok soruşturma ve dava açıldı. Ancak pek de ciddi sonuçlar doğurmadı.

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