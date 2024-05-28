Futbolun Afrodit'i Tuğba Hacıbayramoğlu kulüplerin kaçırdığı büyük fırsatı açıkladı

Kulüpler kendi enerjilerini kendileri üretme fırsatını tepiyor!

Futbol Federasyon’undan yeşil enerji hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Güneş Enerji Santrali (GES) sisteminin tanıtım toplantısı yapıldı. Karaman’da devlet tarafından tahsis edilen 2 milyon metrekarelik alanda, kulüpler isterlerse kendi elektriklerini kendileri üretebilecekler. Ancak bugüne kadar hiçbir kulüp bu sistem için lisans başvurusu yapmamış.

Yenilenebilir enerji uzun zamandır ilgimi çeken bir konu. Türkiye Futbol Federasyonu, Güneş Enerji Sistemi (GES) ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) iş modeli ile kulüplere gelir getirebilecek bir projeyi hayata geçiriyor.

1,5 yıldır hiçbir kulüp başvurmamış

Karaman’da 2 milyon metrekarelik arazide Futbol Federasyonu ve kulüpler bir araya gelerek hem kendileri için gereken enerjiyi üretebilecek hem de kalanını sisteme satarak bu işten gelir elde edilecek. Ancak yaklaşık 1,5 yıldır hiçbir kulüp bu işin lisansı için gereken başvuruları yapmamış. Kulüpler bir araya gelip bir kooperatif benzeri bir şey kurarlarsa daha ciddi bir gelir elde edebilecekleri sistem için şimdiye kadar hiçbir girişimde bulunmamış.

Projenin tanıtım toplantısı sonrası gerek Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile gerekse de Başkan vekili Yusuf Günay ile konuştum. Büyükekşi “Kulüpler bir araya gelip bu kooperatifi kursa bu işten daha ciddi gelir elde ederlerdi ancak şimdiye kadar yapılmadı. Yine de dileyen kulüp başvurarak hem kendi enerjisini kendi üretebilir hem de fazlasını satarak gelir elde edebilir. Yeşil dönüşümlerini başlatabilir” dedi.

Türkiye’de futbol kulübü yöneticileri kendi kısır döngü kavgaları içerisinde çağın gerektirdiği hamleleri yapmak fırsatlarını kaçırıyor.

Futbol Federasyonu kendi enerjisini kendi üretecek

Türkiye Futbol Federasyonu 2,6 mWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulması için ilk adımı attı. 6 bin adet güneş panelinden oluşacak santralde yıllık ortalama 4,5 milyon kWh üretim öngörülüyor.

Deplasmana 3 forma götürme zorunluluğu kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin transfer ve vize süreçlerini dijital araçlarla tamamlamasını sağlayacak dijital dönüşümü başlatmış. Buna göre artık sezon öncesi maç formaları dijital yöntemlerle belirlenecek. Deplasman takımlarının her maça üç forma götürme zorunluluğu kalktı. Big data ile oluşturulacak tüm altyapı akademi oyuncuları da sisteme yüklenecek. Hakem, gözlemci ve temsilci raporları da dijital sisteme işlenecek.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden Uluslararası Futbol ve Bilim Kongresi

Bu arada Marmara Üniversitesi Spor Akademisi tarafından uzun yıllar sonra Uluslararası Futbol Bilim Kongresi düzenlendi. TFF’nin Riva’daki tesislerinde düzenlenecek bu üç günlük seminerde futbolun teknik ve taktik gelişimi üzerine programlar yapılacak. Riva’daki sahalarda aynı zamanda uygulamaları eğitimler de verilecek.