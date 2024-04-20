Füzeci diktatöre şarkı bestelediler. 'Kim Jong-Un'u sevelim dostane bir baba'

Kaynak: Haber Merkezi
Füzeci diktatöre şarkı bestelediler. 'Kim Jong-Un'u sevelim dostane bir baba'
Füze denemeleriyle dünyaya gözdağı veren Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un için Kuzey Kore Devlet Televizyonu 'Dost Baba' adlı klip yayınladı. Şarkıda 'Kim Jong-Un'u sevelim, dostane bir baba' sözleri dikkat çekti.

Dünya ülkelerine gözdağı vermek için füze denemeleri yaptıran diktatör Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un için bir klip yayınladı.

Kuzey Kore Devlet Televizyonunda yayınlanan ve 59 saniye süren klip Kim Jong-un küçük bir çocuğa sarılmasıyla başlıyor ve çocuklar arasındaki görüntüsüyle sona eriyor. 'Dost Babası' adlı parçada "Kim Jong-Un'u sevelim, dostane bir baba" sözlerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir ilçede 10 bin evin açılışını kutlamak için düzenlenen bir törenle ünlü sanatçılar "Dost Baba" adlı yeni şarkıyla Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a serenat yapmıştı.

Kim Jong-un'un diktatör olmadığını kanıtlarcasına verilen görüntüler dikkat çekti. Klipte çeşitli meslek gruplarına ait çalışanlar da parçaya eşlik etti.

'Dost babası' adlı parça on binlerce kişi tarafından seyredildi.

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