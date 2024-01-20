G.O.R.A’lı Cem Yılmaz uzaya giden Türk astronota 'Bir şey olursa beni ara' dedi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 19 Ocak Cuma günü saat 00:49'da uzay yolculuğuna başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak ve 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu hakkında, uzay temalı filmi bulunan ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"UZAY OLDU MU BİLİYORSUN..."

G.O.R.A filmine atıfta bulunan Yılmaz, Gezeravcı'ya yaptığı esprili paylaşımla başarılar diledi. Ünlü komedyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" dedi.

Paylaşım kısa süre içerisinde gündeme oturdu.