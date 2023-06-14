G.Saray'ın transfer planı. İşte Erden Timur'un elindeki liste

Şampiyon Galatasaray, Avrupa'da da başarılı olmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'un çalışmaları gizlilik içinde sürdürmeye çalıştıkları belirtiliyor. Ancak buna rağmen Timur'un elindeki liste ortaya çıktı.

Erden Timur, Fotomaç'ın haberine göre şu isimleri transfer etmek istiyor:

- Okan Buruk, ofansta da etkili hızlı bir sol bek istiyor. Timur'un bu nedenle hedefi bonservisi Leipzig'de olan, geçen sezon Hoffenheim'de kiralık forma giyen Angelino. Angelino, geride kalan sezonda 33 maçta oynadı ve 10 asist yaptı. Timur'un Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

- Orta saha için hedef ise Paredes. Paredes'in Paris Saint Germain'le olan sözleşmesi Haziran 2024'te bitiyor. Erden Timur futbolcunun bonservisini 4-5 milyon euroya almayı hedefliyor. Paredes'in de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

- Galatasaray'ın bir başka hedefi de Ludovic Blas. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Nantes formasıyla 37 maçta 7 gol atarken, 5 asist yaptı.

- Hertha Berlin'den Suat Serdar da listedeki bir başka isim. Hertha Berlin'in ligden düşmesinden sonra Suat Serdar'ın takımdan ayrılmak istemesi bir avantaj olarak görülüyor. Ancak Hertha Berlin ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Suat Serdar için Alman ekibinin 7 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.