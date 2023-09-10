G20 sonuç bildirgesinde Türkiye’ye teşekkür. Tahıl koridoruna çağrı yapıldı

Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi bildirisinde "fikir birliğine" varıldığını açıklayarak Modi, konuşmasında bildirinin kabul edildiğini duyururken, sonuç bildirgesinde Türkiye’ye teşekkür edildi.

G20 sonuç bildirgesinde Türkiye’ye teşekkür. Tahıl koridoruna çağrı yapıldı

G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları sona erdi. Yayınlanan G20 Sonuç Bildirgesinde, 'Nükleer silah kullanımı veya kullanılması tehdidi kabul edilemez' ifadeleri kullanıldı.

Dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil eden ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği G20 zirvesi bugün gerçekleşti. Zirvenin bu yılki teması “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” olarak belirlendi. İki gün boyunca devam edecek toplantıların ana gündem maddeleri arasında küresel borç krizi, uluslararası borç yapısında yeniliklere gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da yer alıyor.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

9-10 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek zirvenin bugünkü oturumu sona erdi. Yayınlanan G20 Sonuç Bildirgesinde, "Nükleer silah kullanımı veya kullanılması tehdidi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu bildirgede Türkiye ile ilgili 'Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu belgede Ukrayna işgali konusunda G20 ülkelerinin fikir birliğine vardığı aktarıldı. Bildirgenin ilk satırında 'İnsanların yaşadığı büyük acıları ve dünya çapındaki savaş ve çatışmaların olumsuz etkilerini derin bir endişeyle not ediyoruz' denildi. G20 ülkeleri bildirgede Rusya'yı savaştan dolayı suçlamadı. Bunun yerine savaşın neden olduğu insani acılara dikkat çekildi. Bu yöntemle hem batı hem de Rusya'nın ortak bir noktada buluşması sağlandı.

G20 Sonuç Bildirisinde, "Nükleer silah kullanımı veya kullanılması tehdidi kabul edilemez." denildi.

Bildiriden öne çıkan başlıklar:

- Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz.

- Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden çıkarılmasının sağlanması çağrısında bulunuyoruz.

- G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri Ekim 2023’te kripto para yol haritasını ileriye taşımayı görüşecek.

- G20 Finansal İstikrar Kurulu’nun kripto varlıkların faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetimi ve gözetimine ilişkin üst düzey önerilerini onaylıyoruz.

- Gelişmekte olan ülkeler için 2030'a kadar emisyon hedeflerini yakalamalarında ihtiyaçları için gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyacı not ediyoruz.

- Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere düşük maliyetli finansman sağlamalarını kolaylaştırmak için çalışacağız.

- Mevcut hedefler ve politikalar aracılığıyla 2030’a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini küresel olarak 3 katına çıkarma çabalarını takip ve teşvik edeceğiz.

249854.jpg

Öne Çıkanlar
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
Son Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'a gidiyor Siyaset
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'a gidiyor
Erzincan'da anız yangını Güncel
Erzincan'da anız yangını
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü Güncel
Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e uyarı paylaşımı Magazin
Reza Zarrab'tan Ebru Gündeş'e uyarı paylaşımı
Bebek'te evden çıkması için 2 milyon TL teklif edilen kiracı konuştu Güncel
Bebek'te evden çıkması için 2 milyon TL teklif edilen kiracı konuştu
Mersin’de trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Mersin’de trafik kazası: 2 yaralı
TDV’den 5 bin 200 yetim öğrenciye eğitim yardımı Güncel
TDV’den 5 bin 200 yetim öğrenciye eğitim yardımı