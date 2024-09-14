G7 ülkelerinden İran’a kınama

Ortak açıklamada, İran'ın Rusya'ya silah transfer etmeye devam ettiğine dair kanıtların olduğu ve bu durumun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına askeri desteği artırdığı belirtildi.

Rusya'nın İran silahlarını kullanarak Ukraynalı sivilleri öldürdüğü ve kritik altyapıları vurduğu vurgulandı.

İran'a, Rusya'ya verdiği desteği derhal durdurması çağrısında bulunuldu ve bu desteğin uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Ayrıca, İran'ın bu kabul edilemez destekten dolayı hesap vereceği ve yeni tedbirlerle karşılık verileceği belirtildi.