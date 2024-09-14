G7 ülkelerinden İran’a kınama

Kaynak: İHA
G7 ülkelerinden İran’a kınama

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın balistik füze ihracatını ve Rusya'nın bu füzeleri İran'dan tedarik etmesini güçlü ifadelerle kınadı.

Ortak açıklamada, İran'ın Rusya'ya silah transfer etmeye devam ettiğine dair kanıtların olduğu ve bu durumun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına askeri desteği artırdığı belirtildi.

Rusya'nın İran silahlarını kullanarak Ukraynalı sivilleri öldürdüğü ve kritik altyapıları vurduğu vurgulandı.

İran'a, Rusya'ya verdiği desteği derhal durdurması çağrısında bulunuldu ve bu desteğin uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Ayrıca, İran'ın bu kabul edilemez destekten dolayı hesap vereceği ve yeni tedbirlerle karşılık verileceği belirtildi.

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