G7'den Kuzey Kore'ye kınama

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilciliği, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yörüngeye uydu yerleştirme girişimini şiddetle kınadı.

KAYNAK: AA
G7'den Kuzey Kore'ye kınama

G7 Dışişleri Bakanları ve AB Yüksek Temsilciliğinin yayımladığı ortak açıklamada, "Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yaptığı denemeyi şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu denemenin ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, bu denemenin "bölgesel ve uluslararası barış ve istikrar için bir tehdit" olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen Kuzey Kore'nin füze denemelerini sürdürdüğü vurgulanarak "Kuzey Kore'yi bir kez daha, tamamen, teyit edilebilir ve geri dönülemez bir şekilde kitle imha saldırıları ve balistik füze programlarını, nükleer silahlarını bırakmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BMGK başta olmak üzere uluslararası toplumun Kuzey Kore'ye "kararlı ve sert" bir yanıt vermesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması kapsamında, Kuzey Kore asla nükleer silaha sahip bir devlet olamaz, olmayacaktır."

Kuzey Kore, yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci denemenin başarısız olduğunu ve ekimde yeniden bir deneme yapılacağını duyurmuş; Kuzey Kore Uzay Ajansı, "Chollima-1" adlı taşıyıcı roket ile "Malligyong-1" uydusunun yörüngeye yerleştirmek için fırlatıldığını ancak uçuşun üçüncü evresinde acil patlama sisteminin hata vermesinden dolayı denemenin başarısız olduğunu açıklamıştı.

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