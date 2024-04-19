G7’den Rusya’ya kınama

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının dönem başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde Capri Adası'ndaki toplantıları bugün son buldu. Bakanların toplantılarının ardından Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna ve diğer konularla ilgili üç bildiri yayınlandı.

Bildiride, G7 Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırganlığı "şiddetle kınadıkları" kaydedildi.

Bildiride, "Uluslararası alanda tanınan sınırları içinde özgürlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunan demokratik Ukrayna'yı destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının ve Donbas'ın bazı bölgelerinde tanınmayan vekil rejimler kurmasının üzerinden 10 yıl geçtiği ve Ukrayna'nın işgalinin 3’üncü yılına girildiği hatırlatılan bildiride, Rusya’nın derhal, tamamen ve koşulsuz olarak tüm askeri güçlerini ve teçhizatını Ukrayna topraklarından çekmesi talep edildi.