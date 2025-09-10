Gabar Dağı’nda alevler yükseldi! Yangın köyü sardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şırnak’ta Gabar Dağı’nda yol çalışması sırasında petrol boru hattı delindi, sızan petrol alev aldı.

Gabar Dağı bölgesindeki Akçay köyünde dün akşam saatlerinde yol çalışmaları sırasında iş makinesi, petrol boru hattına zarar verdi. Delinen borudan sızan petrolün alev almasıyla yangın çıktı. Borudan akan petrolün köy içine doğru ilerlediği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, boru hattına bağlı vanaların kapatılmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

